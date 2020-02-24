سياسة
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مهاتير محمد يقدم استقالته لملك ماليزيا
أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد تقديم استقالته، الاثنين، بعد يوم من اضطرابات سياسية شهدتها البلاد.
مهاتير محمد يقدم استقالته لملك ماليزيا
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قال، السبت، إن أحزاب الائتلاف في الحكومة تركوا له حرية تحديد موعد استقالته من منصبه / Reuters
24 فبراير 2020

قدم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الاثنين، استقالته من منصبه لملك البلاد "بعد يوم من الاضطرابات السياسية في ماليزيا"، حسب ما جاء في تغريدة لموقع "ماليزيان إنسيت" المحلي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب إن "مهاتير قدم استقالته إلى القصر الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم (05:00 تغ)"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قال، السبت، إن أحزاب الائتلاف في الحكومة تركوا له حرية تحديد موعد استقالته من منصبه.

وأوضح مهاتير، في مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية بوتراجايا، أن "الأحزاب اتفقت على أن يكون قرار تحديد موعد استقالتي من منصبي عائداً لي".

وفي خطابه بعد فوزه في الانتخابات العامة في 9 مايو/أيار 2018، قال رئيس الوزراء مهاتير محمد، إنه سيترك منصبه لأنور إبراهيم، بعد عامين تقريباً وفقاً لقرار الائتلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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