تغلب فريق غلطة سراي الأحد، على مضيفه فنربهتشه بثلاثة أهداف لهدف في ديربي مدينة إسطنبول، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري التركي لكرة القدم.

ويعتبر فوز غلطة سراي الأول على غريمه التقليدي فنربهتشه في ملعب الأخير "شوكرو ساراج أوغلو" منذ أكثر من 20 عاماً.

وبدأ فنربهتشه المباراة مهاجماً منذ البداية، وتمكن من افتتاح النتيجة بهدف أحرزه المهاجم الألماني ماكس كروز عبر ركلة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يُعدِّل الهولندي ريان دونك النتيجة لغلطة سراي بهدف في الدقيقة 40.

ومع الدقيقة 80، احتسب الحكم خليل أوموت ركلة جزاء للضيوف ترجمها الكولومبي راداميل فالكاوإلى هدف ثان، وسجّل النيجيري هنري أونيكورو هدفاً ثالثاً لغلطة سراي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهذه هي الهزيمة الأولى التي يتلقاها فنربهتشه على ملعبه من غلطة سراي منذ 22 ديسمبر/كانون الأول 1999، عندما خسر بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، رفع غلطة سراي رصيده إلى 45 نقطة، ليحل في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد فنربهتشه عند النقطة 38 في المركز السادس.