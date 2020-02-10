سياسة
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محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهراً
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهراً. وعشرات الفلسطينيين ينظمون وقفة تضامنية مع الشيخ قبيل إصدار الحكم.
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهراً
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهراً / Reuters
10 فبراير 2020

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا، الاثنين، بسجن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، لمدة 28 شهراً.

ونظم عشرات المواطنين وقفة تضامنية مع الشيخ قبيل إصدار محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن ضده.

وأوقفت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب 2018، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بنداً تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى صلاح 11 شهراً في السجن الفعلي، قبل تحويله إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن، وستحتسب هذه المدة من ضمن الـ28 شهراً التي حُكم عليه بها اليوم.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى "ممارستها أنشطةً تحريضية ضد إسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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