قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا، الاثنين، بسجن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، لمدة 28 شهراً.

ونظم عشرات المواطنين وقفة تضامنية مع الشيخ قبيل إصدار محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن ضده.

وأوقفت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب 2018، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بنداً تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى صلاح 11 شهراً في السجن الفعلي، قبل تحويله إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن، وستحتسب هذه المدة من ضمن الـ28 شهراً التي حُكم عليه بها اليوم.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى "ممارستها أنشطةً تحريضية ضد إسرائيل".