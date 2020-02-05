سياسة
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تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الثلجي في "وان" إلى 33
ارتفع عدد الضحايا جرّاء انهيار ثلجي كبير وقع الأربعاء، في ولاية وان جنوب شرقي تركيا إلى 33 شخصاً، وأفاد والي وان بإرسال مزيد من سيارات الإسعافات وفرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة.
تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الثلجي في "وان" إلى 33
عدد الضحايا جراء الانهيار الثلجي في ولاية وان يرتفع إلى 33 / AA
5 فبراير 2020

ارتفع عدد القتلى جرّاء انهيار ثلجي كبير وقع الأربعاء، في ولاية وان جنوب شرقي تركيا إلى 33 شخصاً، حسب آخر إعلان لهيئة الطوارئ التركية (AFAD).

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في وقتٍ سابق، إنقاذ 30 شخصاً من العالقين تحت الثلوج.

وقال والي وان محمد أمين بيلمز إن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في مكان الحادث.

وأشار إلى أن كتلة ثلجية كبيرة انهارت على فريق إنقاذ كان يبحث عن عالقَين اثنين تحت الثلوج، وأُنقِذ 30 منهم، وجرى نقلهم إلى المشفى.

وأفاد الوالي بإرسال مزيد من سيارات الإسعافات وفرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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