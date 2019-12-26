سياسة
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أردوغان: سنطلب تفويض البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا
قال الرئيس التركي إن بلاده تتجه إلى المكان الذي تدعى إليه، مشيراً إلى أنّه من المتوقع أن يُمرَّر تفويض إرسال قوات إلى ليبيا في 8 و9 يناير/كانون الثاني في البرلمان التركي، استجابة لدعوة حكومة الوفاق الوطني.
أردوغان: سنطلب تفويض البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا
أردوغان يقول إن تركيا تتجه إلى المكان الذي تُدعى إليه / AA
26 ديسمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إن من المتوقع أن يُمرَّر تفويض إرسال قوات إلى ليبيا في8 و9 يناير/كانون الثاني في البرلمان التركي، "وذلك استجابة لدعوة حكومة الوفاق الوطني الليبية".

وأوضح: "يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا، نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه".

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها بالعاصمة أنقرة أن الاتفاقيات مع ليبيا دخلت حيّز التنفيذ بشكل كامل، بل ودُوّنت في سجلات الأمم المتحدة.

الرئيس التركي أكد أيضاً أن هدف بلاده في البحر المتوسط "ليس الاستيلاء على حق أحد، بل منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا".

وقال أردوغان إن تركيا مُصرّة على مشاركة تونس والجزائر وقطر في مؤتمر برلين حول ليبيا، وأضاف: "تحدثنا في تونس عن العلاقات الثنائية بين تركيا وتونس إضافة إلى الملف الليبي بتفاصيله".

وأوضح الرئيس التركي أن تركيا وتونس قررتا إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا.

وأشار إلى أن "من يدعمون خليفة حفتر في ليبيا هم أنفسهم الذين دعموا الانقلاب في مصر سابقاً في مواجهة الحكومة الشرعية للبلاد".

أردوغان قال أيضاً إن "بلاده تدعم حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً بكل الوسائل ضد الانقلابي حفتر"، وإن "الذين يدعمون هذا الانقلابي بالعتاد والطائرات والمرتزقة يعارضون دعمنا للحكومة الليبية".

في سياق آخر، أكد الرئيس التركي أن مساحة الأراضي التي طُهرت من الإرهاب في سوريا بلغت 8 آلاف و200 كيلومتر مربع، مشيراً إلى أن بعض الدول "لم تلتزم تعهداتها حيال سحب الإرهابيين إلى عمق 30 كيلومتراً من الحدود التركية-السورية".

مصدر:TRT عربي
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