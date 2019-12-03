أكدت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن زعماء بريطانيا وفرنسا وتركيا اتفقوا خلال قمة حلف شمال الأطلسي على ضرورة وقف كل الهجمات ضد المدنيين في سوريا بما في ذلك في إدلب.

وأوضح البيان أن زعماء الدول المذكورة، "يؤكدون مجدداً دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لطرح عملية سياسية يقودها الليبيون بوساطة الأمم المتحدة".

وجاء البيان بعد اختتام قمة رباعية في لندن جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وخُصصت القمة المذكورة لنقاش عدة قضايا إقليمية في مقدمتها الشأنان السوري والليبي.

واستغرقت القمة الرباعية المغلقة التي عُقدت في مقر رئاسة الوزراء بلندن، نحو 50 دقيقة.

ولدى مغادرته مقر رئاسة الوزراء عقب الاجتماع، قال الرئيس أردوغان إن القمة "كانت جيدة للغاية"، وذلك رداً على سؤال من أحد الصحفيين.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن القمة الرباعية "كانت مفيدة وجيدة".

وقالت ميركل في هذا الصدد "تبادلنا وجهات النظر بشأن محاربة تنظيم داعش الإرهابي والجهود التي تبذلها تركيا بشأن اللاجئين السوريين، وكذلك المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا".

وتابعت قائلة: "لقد أجرينا لقاءً جيداً ومفيداً".

وعقد وفد تركي برئاسة المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن مع وفود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الجمعة، اجتماعاً تمهيدياً في قصر "مابين" بإسطنبول، قبل القمة الرباعية المذكورة.

وأوضح قالن أن الاجتماع التمهيدي تناول أجندة القمة الرباعية والقضايا التي ستتناولها قمة الناتو، إلى جانب تقييم الخطوات التي يتعين اتباعها على صعيد سوريا.

وقال "ناقشنا بالتفصيل الفرص التي تتيحها عملية نبع السلام وعودة اللاجئين، وإنشاء منطقة آمنة، وما الذي يمكن عمله بشأن العملية السياسية المقبلة".