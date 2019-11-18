سياسة
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الطيبي لـTRT عربي: نتنياهو يحرّض دمويّاً على النواب العرب
قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي الاثنين، في مقابلة خاصة مع TRT عربي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحرّض ويكذب على الجمهور وعلى النواب العرب، مؤكّداً مواصلة عملهم السياسي للمصلحة فلسطينيي48.
الطيبي لـTRT عربي: نتنياهو يحرّض دمويّاً على النواب العرب
النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي / Reuters
18 نوفمبر 2019

اتهم النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحريض والكذب على الجمهور، مؤكداً أن "نتنياهو يحرض تحريضاً دموياً على النواب القائمة المشتركة"، واعداً بإرساله إلى البيت أو المحكمة ثم السجن بتهم الفساد.

جاء ذلك في مقابلة خاصة معTRT عربي، قال فيها إن "نتنياهو يهدف من التحريض إلى نزع شرعية عملنا السياسي ومحاولتنا التأثير في ما يجري بالكنيست".

وحمّل الطيبي نتنياهو مسؤولية حدوث أي شيء لأي شخص عربي في القائمة المشتركة، مؤكداً مواصلة العمل "من أجل تغيير مكانة الجماهير العربية وإنجاز المهامّ المطلوبة".

ولفت الطيبي في المقابلة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التفاوض رسميّاً مع تحالف أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس، لكن الاتصالات مستمرة، مشيراً إلى أن "القائمة المشتركة ستعمل على استغلال وزنها السياسي لخدمة المصلحة العربية".

وكان النائبان العربيان أحمد الطيبي وأيمن عودة من القائمة العربية المشتركة، تلقيا سلسلة من التهديدات بالقتل من مصادر مجهولة عبر هواتفهما ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أن من بين الرسائل التي تلقاها الطيبي: "إن شاء الله سيسقط صاروخ على أطفالك".

وحسب القناة، فإن عودة والطيبي طلبا من الكنيست توفير حراسة لهما، إلا أن طلبهما قوبل بالرفض.

وقال الطيبي في تصريحات للقناة الإسرائيلية، إن النائبين طلبا توفير الحماية لهما، في أعقاب التهديدات التي تلقياها وتحريض رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ضد أعضاء القائمة المشتركة، خلال جلسة الكنيست التي انعقدت الأربعاء الماضي.

وفي جلسة الكنيست الأخيرة اتهم نتنياهو أعضاء القائمة العربية المشتركة بدعم الإرهاب وتمجيد منفّذي العمليات ضدّ إسرائيل. على حد مزاعمه.

مصدر:TRT عربي
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