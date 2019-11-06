بدأت إيران الأربعاء، تنفيذ المرحلة الرابعة من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بتشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو جنوب العاصمة طهران.

وذكرت وكالة إينا الإيرانية الخاصة للأنباء أنه جرى "نقل ألفي كيلوجرامٍ من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من مفاعل نطنز إلى مفاعل فوردو تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية (للطاقة الذرية)".

وأضافت أن عملية نقل الغاز من شأنها "بدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو، كأول تنفيذ عملي للمرحلة الرابعة من خفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

وبهذه الخطوة تعيد إيران تفعيل المنشأة، بعد أن وقفت النشاط فيها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ومساء الثلاثاء أعلنت طهران أنها ستبدأ الأربعاء تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو بنسبة تصل إلى 5%، مشيرة إلى أنها قادرة على التخصيب حتى مستوى 20%.

وكانت إيران أكّدت اعتزامها بدء تنفيذ المرحلة الرابعة، ما لم تُوفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، إنها تحققت من "تركيب طهران 56 جهازاً للطرد المركزي".

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/أيار 2018.

وقررت واشنطن بعد انسحابها، فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، مما دفع بعض الشركات، خصوصاً الأوروبية، إلى التخلِّي عن استثماراتها هناك.