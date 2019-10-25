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أردوغان يؤكد أن المنطقة الآمنة شمالي سوريا ستكون نقطة فاصلة في التاريخ، والرئيس اللبناني يعلن استعداده للحوار مع المحتجين وينتقد الطائفية.

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أردوغان لـTRT: المنطقة الآمنة شمالي سوريا ستكون نقطة فاصلة في التاريخ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء خاص مع شبكة TRT، إن المنطقة الآمنة شمالي سوريا ستكون نقطة فاصلة في التاريخ، ولا توجد تجربة مشابهة لها، وتركيا تريد بناءها خلال عام أو عامين. [TRT عربي]

وشدد أردوغان على ضرورة "تهيئة الظروف المناسبة لإعادة أصحاب الأرض الحقيقيين إلى أرضهم.. لا نزال ننتظر من سيقدم الدعم لمشاريع الإعمار التي سنقوم بها في المناطق التي سنطهرها من الإرهابيين، وإلى الآن لم يُبد أحد استعداده لذلك". [TRT عربي]

وأضاف "أتوجه إلى العالم الإسلامي بأسره، رجب طيب أردوغان وحركتنا السياسية لا يمارسان القومية الإقليمية". وأوضح أردوغان أن الجامعة العربية لم تستطع التجاوب مع أي مسألة تخص العالم الإسلامي. [الأناضول]

عون: الطائفية حطمتنا وجاهز للحوار مع المحتجين

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس، استعداده للحوار مع المحتجين لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشعب اللبناني "ناجح لكن الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا إلى العظم". [TRT عربي]

ورفض المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع لليوم الثامن خطاب عون وأكدوا عدم التراجع، وقالوا: إن مطلبهم الأساسي هو استقالة الحكومة. [رويترز]