سياسة
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تركيا تستهدف مواقع YPG الإرهابي بسوريا.. وتحركات مكثفة في قاعدة إنجرليك
استهدف سلاح الجو التركي نقاط تمركز تنظيم YPG/PKK الإرهابي حتى عمق 30 كيلومتراً من الحدود السورية-التركية في منطقة شرق نهر الفرات، فيما تشهد قاعدة إنجرليك الجوية العسكرية في ولاية أضنة جنوبي تركيا، تحركات مكثفة للطائرات المقاتلة التركية.
تركيا تستهدف مواقع YPG الإرهابي بسوريا.. وتحركات مكثفة في قاعدة إنجرليك
تشهد قيادة "إمداد الوقود" العاشرة بقاعدة إنجرليك الجوية تحركات مكثفة للطائرات المقاتلة / AA
9 أكتوبر 2019

استهدف سلاح الجو التركي نقاط تمركز تنظيم YPG/PKK الإرهابي حتى عمق 30 كيلومتراً من الحدود السورية التركية في منطقة شرق نهر الفرات.

واستهدفت الضربات الجوية عدة مواقع للمنظَّمة في محيط بلدات ومناطق عين عيسى ورأس العين وريف القامشلي والمالكية شماليّ وشمال شرقيّ سوريا.

من جانبهم يحرق عناصر التنظيم الإرهابي العجلات في المناطق التي يستهدفها الطيران التركي لتشويش رؤية الطائرات.

في السياق ذاته استهدفت المدفعية التركية مواقع التنظيم الإرهابي في مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة ومحيطها.

وفي سياق متصل تشهد قاعدة إنجرليك الجوية العسكرية في ولاية أضنة جنوبي تركيا، تحركات مكثفة للطائرات المقاتلة التركية.

وتشهد قيادة "إمداد الوقود" العاشرة بقاعدة إنجرليك الجوية، تحركات مكثفة للطائرات المقاتلة مع بدء عملية نبع السلام العسكرية في شمال سوريا، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضافت الوكالة أن بعض الطائرات المقاتلة يهبط في القاعدة الجوية، في حين تستعد طائرات أخرى للإقلاع على المدرج.

كما أن طائرات الشحن العسكرية وطائرات نقل المركبات العسكرية تشهد حركة وصول ومغادرة للقاعدة الجوية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية نبع السلام في شمالي سوريا لتطهيره من تنظيمي YPG/PKK وداعش الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية، حسب المسؤولين الأتراك، إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذَل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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