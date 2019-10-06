سياسة
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الشرطة التركية توقف شخصاً صفع طفلاً أردنياً
أوقفت الشرطة التركية، الأحد، شخصاً قام بصفع طفل يحمل الجنسية الأردنية، خلال خلاف بين أطفال في ولاية مرسين جنوبي البلاد.
الشرطة التركية توقف شخصاً صفع طفلاً أردنياً
سارعت فرق الأمن لإلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في المقطع المصور / AA
6 أكتوبر 2019

أوقفت الشرطة التركية، الأحد، شخصاً قام بصفع طفل يحمل الجنسية الأردنية، خلال خلاف بين أطفال في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وإثر تداول مشاهد للحادثة التي تسببت بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت فرق الأمن لإلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في المقطع المصور.

وقالت مصادر أمنية إن خلافاً نشب بين أطفال كانوا يلعبون في أحد المجمعات السكنية، بمنطقة مزيتلي في مدينة مرسين، وتفاقم الخلاف مع تدخل الأسر في الأحداث، حيث هرعت الشرطة إلى الموقع عقب تلقيها بلاغاً، وقامت بالفصل بين المتشاجرين، حسب وكالة الأناضول.

وانتشرت مشاهد يبدو أنها ملتقطة من إحدى الشرفات عبر كاميرا موبايل، تظهر قيام "ن.ك" وهو من سكان المجمع، بصفع الطفل الأردني "أ.ك" البالغ من العمر 5 أعوام بشدة، ما أسقطه أرضاً أثناء الخلاف.

كما قام الشخص بدفع الشقيقة الكبرى للطفل، وحاول طردها من المجمع.

ووفق بيان النيابة العامة في مرسين، فإن الخلاف نشب بين 4 أطفال أتراك وأردنيين.

وأوضحت النيابة أن المشاجرة تسببت في كسر سن أحد الأطفال الأتراك، وإصابة آخر بجروح طفيفة.

وعقب ذلك، جاء "ن.ك" وهو والد أحد الأطفال الأتراك، كما يظهر في مقطع الفيديو، وصفع أحد الأطفال الأردنيين وطرحه أرضاً، كما قام بركله وتسبب بإصابته بجروح.

وأوضح البيان أن الشخص المذكور قام بدفع الشقيقة الكبرى للطفل الأردني، مرتين.

ولفت البيان إلى أنه جرى توقيف الشخص الذي قام بصفع الطفل، بتعليمات من النيابة، حيث تتواصل الإجراءات الرسمية بحقه في مديرية الأمن.

في سياق متصل، نفت السلطات التركية، صحة الشائعات القائلة بأنه تم البدء بإجراءات ترحيل الطفل الأردني مع أسرته رغم تعرضه للضرب.

وأكدت مصادر في المديرية العامة لإدارة الهجرة أن الادعاءات المتداولة عقب الحادثة لا تعكس الحقيقة.

وشددت على أن إدارة الهجرة قدمت الدعم اللازم للأسرة المتضررة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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