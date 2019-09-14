سياسة
2 دقيقة قراءة
السيسي يرد على الفنان والمقاول محمد علي للمرة الأولى في مؤتمر للشباب
نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهم التي وجهها إليه المقاول والفنان المقيم خارج البلاد محمد علي، وأكد السيسي في كلمته بمؤتمر الشباب، أن ما يجمعه بالشعب المصري هو "الثقة" وأنه "لن يسمح لأحد باللعب في هذه المنطقة".
السيسي يرد على الفنان والمقاول محمد علي للمرة الأولى في مؤتمر للشباب
السيسي يرد على المقاول والفنان محمد علي لأول مرة / Reuters
14 سبتمبر 2019

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الاتهامات المتعلقة بالفساد ضده وضد مسؤولي الجيش، لأول مرة منذ أن أثارها الفنان والمقاول محمد علي.

جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري خلال مؤتمر الشباب الثامن، في جلسة نقاشية بعنوان "أكاذيب ضد الدولة".

واتهم علي المقيم خارج البلاد قيادات بارزة في الجيش بالفساد وإهدار المال العام، من خلال سلسلة من الفيديوهات أثارت جدلاً واسعاً، وطالب الرئيس المصري بالرد على هذه الاتهامات.

وقال السيسي في تعليقه "أنتم مش خايفين على جيشكم والضباط الصغار أن يفقدوا الثقة في قياداتهم؟".

وتابع "كل مؤسسات الدولة نصحوني ألا أتكلم، لكن ما بيني وبين الناس هو الثقة، وأرفض أن يلعب أحد في تلك المنطقة".

ونفى السيسي ما قاله محمد علي سابقاً، عن تأخير دفن والدته بعد وفاتها حتى ينتهي من حفل افتتاح تفريعة قناة السويس، كما نفى قيامه بتشييد مدفن لها على حساب الدولة.

وأضاف "والله هذا كذب وافتراء، والله هذا كذب وافتراء، وهذا الأمر كان يشغلني ولابد أن أرد عليه".

وأقر السيسي بالفعل بتشييد قصور رئاسية جديدة، لكنه قال "هذه القصور ليست باسمي، بل باسم مصر الكبيرة التي ستبهر العالم قريباً".

وأكد أنه "لن يخيفه أي حديث بالباطل ولن يرهبه"، مشدداً على أنه "لن يسمح في مؤسسات الدولة بوجود شخص سيئ".

وحذر السيسي مما اعتبره "مؤامرة لتشويه جهود الجيش" وتغيير حكم مصر.

وأثار حديث علي، المقيم في إسبانيا بعد خروجه من مصر، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهاجمته وسائل الإعلام الحكومية المصرية واتهمته بالخيانة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us