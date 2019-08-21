قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الثلاثاء، إن تركيا مددت المهلة الممنوحة للاجئين السوريين غير المسجلين في إسطنبول لمغادرة المدينة والعودة إلى الولايات التركية المسجلين فيها حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها صويلو، خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة خبر ترك التلفزيونية المحلية.

كما ذكر الوزير أن العمل بشكل غير قانوني محظور على السوريين شأنهم في ذلك شأن أي شخص آخر، مشيراً إلى أنهم أعطوا مهلة لمن يعملون بشكل غير قانوني حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيبدأون بعدها باتخاذ التدابير اللازمة بحقهم إن استمروا في ذلك.

وأِشار الوزير إلى أنه سيُعفَى الطلاب وعائلاتهم وكذلك الذين‭ ‬لديهم وظائف مسجلة رسمياً في إسطنبول من القرار.

ولفت إلى أن حزبي الشعب الجمهوري وإيي المعارضَين، يسعيان إلى تسييس الجهود المتعلقة بالمهاجرين السوريين، قائلاً "لقد استغلوا هذه القضية طيلة الانتخابات (المحلية الأخيرة التي جرت 31 مارس/آذار) لتشكيل حملة دعائية ضد حزب العدالة والتنمية".

وذكر الوزير التركي أن المعارضة دأبت على إثارة العديد من الأكاذيب لتخويف الأتراك من السوريين، وذلك من قبيل أن "السوريين بعد 10 أو 15 عاماً سيمثلون 10% من إجمالي سكان تركيا، وسيغيرون التركيبة السكانية للبلاد".

وقال صويلو إن 347 ألف سوري في المجمل عادوا إلى بلادهم حتى الآن.

وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون سوري وهو أكبر عدد من السوريين الذين فروا من بلادهم جراء الحرب المستمرة هناك منذ نحو ثماني سنوات.