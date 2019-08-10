وصلت نحو 70 شاحنة تقل مساعدات عسكرية ولوجيستية أمريكية، في وقت متأخر مساء الجمعة، إلى مناطق سيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي شرقي سوريا.

ورصدت عدسة وكالة الأناضول، دخول قافلة المساعدات من معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق، مروراً بمدينة القامشلي، وتوجهت نحو الغرب باتجاه المناطق الداخلية شرق الفرات.

وضمت قافلة المساعدات عربات عسكرية مصفحة، وبيوتاً جاهزة، وآليات حفر، وشاحنات مغلقة، إلى جانب عدد كبير من خزانات الوقود.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 3 سنوات إرسال المساعدات العسكرية واللوجيستية الكبيرة إلى مناطق سيطرة تنظيم YPG الإرهابي شرقي سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة قبل أيام، إن تركيا مصممة على تدمير الممر الإرهابي شرق الفرات في سوريا، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة.

وأوضح أنه "لا يمكن للحظر الأوروبي والأمريكي الذي لم يعد مخفياً ضد تركيا وتزويد الإرهابيين بالأسلحة والمعدات ضمن عشرات آلاف الشاحنات أن تثنينا عن إيجاد حل لمشكلة الإرهاب".

من جانبه طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، في لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين بتأسيس منطقة آمنة شرق الفرات بأسرع وقت وإخراج عناصر YPG الإرهابي منها، إلى جانب تدمير التحصينات العسكرية للمنظمة وسحب الأسلحة الثقيلة منها.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، عن مباحثات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين في أنقرة بين 5 - 7 أغسطس الجاري، حول المنطقة الآمنة.

وقالت إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة المخاوف التركية، في أقرب وقت.

وأكّدت الدفاع التركية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.