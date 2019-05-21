سياسة
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جوكو ويدودو يعلن رسمياً فوزه بولاية رئاسية ثانية في إندونيسيا
حصل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على نسبة 55.5% من أصوات الناخبين، متفوقاً على منافسه الجنرال المتقاعد فرابو سوبيانتو الذي حصد 44.5% من الأصوات. ويعتبر ويدودو مرشح حزب الكفاح الديمقراطي الإندونيسي، وكان تولى رئاسة البلاد لأول مرة عام 2014.
جوكو ويدودو يعلن رسمياً فوزه بولاية رئاسية ثانية في إندونيسيا
جوكو ويدودو: سنكون القادة وحماة جميع الإندونيسيين / AA
21 مايو 2019

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الثلاثاء، فوزه بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، في الانتخابات التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي.

وقال ويدودو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا "سنكون القادة وحماة جميع الإندونيسيين".

ومنذ أكثر من شهر، كان ويدودو يمتنع عن إعلان الفوز، في انتظار النتائج الرسمية لانتخابات 17 أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "السلطات المختصة نشرت نحو 36 ألفاً من عناصر قوى الأمن في جاكرتا تحسباً للنتائج، فيما طُوّق مبنى اللجنة الانتخابية بأسلاك شائكة لمنع التسلل إليه"، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة أمام الحافلات لمنع وصول المتظاهرين.

وأعلنت لجنة الانتحابات في إندونيسيا، الإثنين، فوز جوكو ويدودو بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، في الانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي.

وتوصف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية بأنها الكبرى التي تجرى في يوم واحد على مستوى العالم، إذ يشارك فيها نحو 192 مليون ناخب، ويتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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