أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الثلاثاء، فوزه بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، في الانتخابات التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي.

وقال ويدودو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا "سنكون القادة وحماة جميع الإندونيسيين".

ومنذ أكثر من شهر، كان ويدودو يمتنع عن إعلان الفوز، في انتظار النتائج الرسمية لانتخابات 17 أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "السلطات المختصة نشرت نحو 36 ألفاً من عناصر قوى الأمن في جاكرتا تحسباً للنتائج، فيما طُوّق مبنى اللجنة الانتخابية بأسلاك شائكة لمنع التسلل إليه"، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة أمام الحافلات لمنع وصول المتظاهرين.

وأعلنت لجنة الانتحابات في إندونيسيا، الإثنين، فوز جوكو ويدودو بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، في الانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي.

وتوصف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية بأنها الكبرى التي تجرى في يوم واحد على مستوى العالم، إذ يشارك فيها نحو 192 مليون ناخب، ويتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.