سياسة
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الكونغرس يوقف الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن
صوّت الكونغرس الأمريكي على قرار بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، وهي المرة الأولى التي يحد فيها الكونغرس صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالحروب في الخارج.
الكونغرس يوقف الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يمكن أن يلجأ إلى الفيتو لتخطّي قرار الكونغرس / Reuters
4 أبريل 2019

وافق الكونغرس الأمريكي، الخميس، على قرار يوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويمثل هذا التصويت سابقة تاريخية في الولايات المتحدة كونها المرة الأولى التي يحد فيها الكونغرس صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بالحروب في الخارج.

ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بغالبية 274 صوتاً مقابل 175، على النص الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقال مهندس القرار السيناتور المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي بيرني ساندرز "اتّخذنا اليوم موقفاً واضحاً ضد الحرب والمجاعة ولمنح الكونغرس سلطات الحرب، وذلك من خلال تصويتنا على إنهاء اشتراكنا في الحرب في اليمن".

بدوره قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنغل أمام المجلس "سيتعين على الرئيس مواجهة حقيقة أن الكونغرس لم يعد يتجاهل التزاماته الدستورية في ما يتعلّق بالسياسة الخارجية".

وانضم ما لا يقل عن 15 نائباً جمهورياً إلى زملائهم الديمقراطيين في التصويت على القرار وتحدي الرئيس دونالد ترمب الذي يمكن أن يلجأ إلى الفيتو لتخطي هذا القرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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