قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام ،في لقاء خاص لشبكة TRT على هامش زيارته لتركيا، إنه اقترح على الرئيس الأمريكي تصحيح المشكلة مع أنقرة، بداية من منبج عبر إخراج جميع أفراد YPG والسماح لمجلس محلي يكون مقبولاً من الأهالي والحكومة التركية بإدارة شؤون المدينة، وإذا تم ذلك يمكن حينها الحديث عن منطقة عازلة.

وأضاف غراهام "وعدنا تركيا أننا إذا انسحبنا من سوريا لن نترك خنجراً في خاصرتها"، مشيراً إلى إهمال إدارة أوباما لوجهة النظر التركية والسورية في مسألة الاستعانة بتنظيم YPG لمحاربة داعش الإرهابي، وذلك تجنباً لاستفزاز إيران؛ لأنه كان يريد إنجاح الاتفاق النووي.

وأوضح السيناتور الجمهوري أنه يشارك ترمب الهدف إلى تقليل الوجود الأمريكي العسكري، لكنه يرى في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة مدينة لتركيا بإصلاح الوضع.

كما رأى ضرورة تدمير تنظيم داعش قبل الانسحاب، وتطبيق خارطة طريق منبج، ثم وضع خطة لإثبات أن العناصر المسلحة التي دربتها واشنطن لا تشكّل خطراً على تركيا، كاشفاً أنه "سيكون من الغباء" أن تنسحب الولايات المتحدة، وتورط تركيا بالتدخل في سوريا لمعالجة مشكلة العناصر المسلحة التي أوجدتها واشنطن.

وتوجّه غراهام بحديثه إلى الرئيس ترمب قائلاً "أقول لترمب ثمة طريقة لتقليل وجودنا في المنطقة، ولكن قبل ذلك لابد من التأكد أن إيران ليست الرابح الأكبر من مغادرتنا، وأن داعش لن تعود للظهور، وأن نصلح المشكلة التي سببناها لتركيا".

وأشار إلى أن "تركيا لن تقبل بتنظيم YPG على حالته القائمة بكل أسلحته الثقيلة في سوريا، فهم سيأتون لتطهير المنطقة بأنفسهم، ما سيشعل حرباً أكبر من تلك التي يمكننا أن نتداركها الآن".

وأكد غراهام أنه يمكن تجنّب الحرب بتعهّد مستحق للأتراك بأن العناصر التي دربتها الولايات المتحدة في سوريا لن تمثّل تهديداً لهم.

يذكر أن السيناتور ليندسي غراهام قد أجرى مشاورات في أنقرة مع كبار المسؤولين الأتراك بشأن الملف السوري، وفي مقدمتها مسألة الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا، في حين أكدت أنقرة أنها تتمسك بعدم دخول النظام السوري مدينة منبج، وإبعاد التنظيمات الإرهابية عن حدود تركيا.