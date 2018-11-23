سياسة
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تركيا تحدد موعدا نهائيا لاستكمال خارطة الطريق في منبج
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه يجب استكمال خارطة الطريق المتفق عليها بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن مدينة منبج السورية قبل نهاية العام الجاري.
تركيا تحدد موعدا نهائيا لاستكمال خارطة الطريق في منبج
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو / AA
23 نوفمبر 2018

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، أنه يجب استكمال خارطة الطريق المتفق عليها بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن مدينة منبج السورية، قبل نهاية العام الجاري.

وقال تشاوش أوغلو، خلال مقابلة أجرتها معه قناة CNN ترك، إن تطبيق خارطة الطريق شرقِيّ نهر الفرات سيشهد إخراج عناصر تنظيم YPG المصنف إرهابيّاً من المدن الواقعة هناك.

وكانت دوريات مشتركة بين القوات الأميركية والتركية قد بدأت العمل في بداية نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة منبج شمالي سوريا، في إطار خطة اتفقت عليها أنقرة وواشنطن في يونيو/حزيران الماضي تهدف لتحسين العلاقات وتخفيف حدة التوتر بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال في تصريح سابق إن أنقرة عازمة على التركيز على مواجهة مسلحي تنظيم YPG شرقي نهر الفرات.

مصدر:Reuters
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