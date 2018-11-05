قال المتحدث باسم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن "الضغط الاقتصادي الذي تمارسه أميركا على إيران لا طائل منه وهو جزء من حربها النفسية على طهران".

وقال قاسمي في مؤتمر صحفي في طهران، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "مدمنة على فرض العقوبات لكنها ستمنى بالفشل".

وفي ذات السياق، أوضح أن طهران على اتصال مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، قائلاً "نحن على اتصال دائم مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، وإنشاء آلية لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات سيستغرق وقتا".

وبدأت الولايات المتحدة، يوم الإثنين في الساعة 00:01 بتوقيت واشنطن (05:01 تغ)، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، والتي تشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.