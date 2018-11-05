سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران: الضغط الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن على طهران لا طائل منه
بينما دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن الضغط الاقتصادي والحرب النفسية الذين تمارسهما واشنطن على طهران لا طائل منهما.
إيران: الضغط الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن على طهران لا طائل منه
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي / AFP
5 نوفمبر 2018

قال المتحدث باسم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن "الضغط الاقتصادي الذي تمارسه أميركا على إيران لا طائل منه وهو جزء من حربها النفسية على طهران".

وقال قاسمي في مؤتمر صحفي في طهران، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "مدمنة على فرض العقوبات لكنها ستمنى بالفشل".

وفي ذات السياق، أوضح أن طهران على اتصال مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، قائلاً "نحن على اتصال دائم مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، وإنشاء آلية لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات سيستغرق وقتا".

وبدأت الولايات المتحدة، يوم الإثنين في الساعة 00:01 بتوقيت واشنطن (05:01 تغ)، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، والتي تشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us