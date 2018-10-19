أصدرت الحكومة الجزائرية، الخميس، قراراً بحظر ارتداء النقاب أو أي ملابس يمكن أن تخفي هوية الفرد في أماكن العمل التابعة للدولة.

جاء ذلك في قرار أرسلته المديرية العامة للوظيفة العمومية لمختلف الوزارات تحت عنوان "واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس".

وطالبت المديرية العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسؤولي الإدارات الحكومية بمنع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يُمنع ارتداؤه منعاً باتاً في أماكن العمل، حسب القرار.

وقالت المدیریة فى بیان إنها أرسلت توجیهات للوزراء وكبار مسؤولي الولایات بضرورة الالتزام الصارم بالقرار والعمل على ضمان تطبیقه، لا سیما فى الإدارات العمومیة.

جدير بالذكر أن هذا القرار هو الأول من نوعه في الجزائر الذي يمنع بشكل قطعي ارتداء النقاب في أماكن العمل، رغم أن ارتداء هذا اللباس غير منتشر بشكل واضح في الإدارات الحكومية، ويشكل حضوراً ضعيفاً فقط في المؤسسات التعليمية.

وأثار القرار انتقادات من نقابات في قطاع التعليم، التي اعتبرته إقصاء ممنهجاً لفئة من الجزائريين بسبب لباسهم، حيث يدور جدل واسع في الجزائر منذ أسابيع، بعد منع وزارة التربية والتعليم، ارتداء النقاب في المدارس التابعة لها، وتحولت هذه المسألة إلى قضية رأي عام، وتصدرت عناوين الصحف في البلاد.