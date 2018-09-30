بيئة
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"يوم القيامة البيئي".. روسيا تحذر من تغيرات بيئية كارثية
أطلقت وزارة البيئة الروسية مشروع تقريرها السنوي حول تغيرات المناخ وتأثيراتها، مشيرة إلى أن السنوات القادمة ستشهد تأثيرات سلبية خطيرة جزاء ظاهرة الاحتباس الحراري.
"يوم القيامة البيئي".. روسيا تحذر من تغيرات بيئية كارثية
صورة تعبيرية&nbsp; / Others
30 سبتمبر 2018

حذرت وزارة البيئة الروسية من التغيرات المناخية وتأثير ذلك على حياة البشر، من خلال تقريرها السنوي الصادر عن أليات حماية البيئة، الذي رسمت فيه مشهداً للتغيرات البيئية التي يمكن أن تصل إليها الحياة على كوكب الأرض، وهو أطلقت عليه مواقع متخصصة اسم "يوم القيامة البيئي".

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في روسيا تجري بوتيرة أسرع مما كان متوقع، كما أن روسيا شهدتخلال العام الماضي، 907 ظاهرة طبيعية خطيرة، تسببت 378 منها بأضرار للنشاط الاقتصادي وحياة المواطنين.

وذكر التقرير أن الانبعاثات الغازية التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري قد زادت في السنوات الأخيرة، وحملت مسؤولية ذلك للنمو الاقتصادي والسكاني، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تركيز غير مسبوق خلال 800 ألف عام على الأقل لغازات ثاني أوكسيد الكربون والميثان وأوكسيد النيتروجين في الغلاف الجوي.

ويجب على روسيا أن تكون مستعدة لتغيرات أكبر ستطرأ على المناخ والبيئة خلال السنوات القليلة القادمة، قد تكون كارثية، حيث تشير المعطيات إلى ارتفاع عدد الأعاصير والفيضانات، والتدفقات والانهيارات الطينية، فضلاً عن تلف المحاصيل الزراعية، وانتشار الأمراض والآفات والحشرات الضارة، كما حذر التقرير من تلف البنى التحتية للمنشآت، وتدمير شبكات السكك الحديدية، وتوقف عمل محطات الطاقة الكهربائية.

وذكر التقرير احتمال ارتفاع منسوب مياه بحر قزوين، وقال إن هذا سيؤدي إلى غرق مناطق سكنية بأكملها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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