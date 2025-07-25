الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
"كانت المسيّرات حولها".. تحالف أسطول الحرية يعلن عودة الاتصال بسفينة "حنظلة"
أعلن تحالف أسطول الحرية عودة الاتصال مع سفينة "حنظلة" التي أبحرت من شواطئ إيطاليا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وهي الآن على بعد نحو 349 ميلاً بحرياً من غزة.
"كانت المسيّرات حولها".. تحالف أسطول الحرية يعلن عودة الاتصال بسفينة "حنظلة"
أبحرت سفينة "حنظلة" في 13 يوليو/تموز الجاري من ميناء سيراكوزا الإيطالي باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطاً / AA
25 يوليو 2025

وذكر التحالف في منشور على حسابه على تليغرام، فجر الجمعة، أن الاتصال مع سفينة "حنظلة" انقطع لمدة نحو ساعتين، وقال: "شوهدت العديد من الطائرات المسيرة بمحيط السفينة، وهذا يزيد المخاوف من تعرّضها لهجوم".

وأوضحت الناشطة على متن السفينة تان صافي في فيديو مرفق بالمنشور أنهم ليسوا على علم بأنباء الانقطاع العالمي للإنترنت لشركة ستارلينك التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

وقالت صافي، إن بعض الخبراء نظروا بالوضع ووصفوه بأنه "غير عادي"، مضيفة: "هذه ليست المرة الأولى التي يعمل فيها إيلون مع إسرائيل، ولكن ما حدث على الأرجح هو انقطاع عالمي"، وأكدت أن المسيرات لا تزال قرب السفينة.

والخميس، أعلن التحالف في منشور على تليغرام، انقطاع الاتصال مع "حنظلة" وأن هناك العديد من المسيرات قرب السفينة، مضيفاً: "هذا يعني أنه ربما جرى اعتراضها أو مهاجمتها".

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، أبحرت "حنظلة" من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجدداً في 20 يوليو/تموز باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطاً.

جدير بالذكر أن سفينة "الضمير" لكسر الحصار عن غزة، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو/أيار الماضي، في أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، استولى الجيش الإسرائيلي على سفينة "مادلين" ضمن "أسطول الحرية" من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطاً دولياً كانوا على متنها، ولاحقاً رحّلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us