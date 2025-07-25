وذكر التحالف في منشور على حسابه على تليغرام، فجر الجمعة، أن الاتصال مع سفينة "حنظلة" انقطع لمدة نحو ساعتين، وقال: "شوهدت العديد من الطائرات المسيرة بمحيط السفينة، وهذا يزيد المخاوف من تعرّضها لهجوم".

وأوضحت الناشطة على متن السفينة تان صافي في فيديو مرفق بالمنشور أنهم ليسوا على علم بأنباء الانقطاع العالمي للإنترنت لشركة ستارلينك التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

وقالت صافي، إن بعض الخبراء نظروا بالوضع ووصفوه بأنه "غير عادي"، مضيفة: "هذه ليست المرة الأولى التي يعمل فيها إيلون مع إسرائيل، ولكن ما حدث على الأرجح هو انقطاع عالمي"، وأكدت أن المسيرات لا تزال قرب السفينة.

والخميس، أعلن التحالف في منشور على تليغرام، انقطاع الاتصال مع "حنظلة" وأن هناك العديد من المسيرات قرب السفينة، مضيفاً: "هذا يعني أنه ربما جرى اعتراضها أو مهاجمتها".

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، أبحرت "حنظلة" من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجدداً في 20 يوليو/تموز باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطاً.

جدير بالذكر أن سفينة "الضمير" لكسر الحصار عن غزة، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو/أيار الماضي، في أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، استولى الجيش الإسرائيلي على سفينة "مادلين" ضمن "أسطول الحرية" من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطاً دولياً كانوا على متنها، ولاحقاً رحّلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.