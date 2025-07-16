سياسة
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هجمات بمسيرات مفخخة تستهدف حقول نفط في إقليم شمال العراق لليوم الثالث
تعرضت حقول نفط في إقليم شمال العراق لهجمات بمسيرات مفخخة لليوم الثالث، اليوم الأربعاء، مما تسبب في وقف الإنتاج بحقلين تشغلهما شركة DNO النرويجية.
هجمات بمسيرات مفخخة تستهدف حقول نفط في إقليم شمال العراق لليوم الثالث
تصاعد دخان أسود من حريق هائل في حقل سرسنك النفطي في دهوك إثر هجوم بطائرة مسيرة / Reuters
16 يوليو 2025

وقالت الشركة، التي تشغل حقلي طاوكي وبيشكابير بمنطقة زاخو الحدودية المتاخمة لتركيا، إنها وقفت الإنتاج بشكل مؤقت بعد انفجارات لم تسفر عن إصابات.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم على فيسبوك إن الحقلين تعرضا لهجمات بثلاث مسيرات مفخخة دون أن تسفر عن إصابات، لكنها تسببت في أضرار مادية.

وقالت DNO: "يجري حالياً تقييم للأضرار، وتتوقع الشركة استئناف الإنتاج فور اكتمال التقييم".

كما تعرض حقل نفطي آخر، تشغله شركة هنت أويل ومقرها الولايات المتحدة، لهجوم في وقت لاحق بمنطقة دهوك شمال العراق، فيما لم ترد تفاصيل أخرى حول الهجوم.

وأمس الثلاثاء، أدى هجوم بمسيرة إلى توقف الإنتاج في حقل سرسنك النفطي في إقليم شمال العراق قبل ساعات فقط من توقيع الشركة الأمريكية المشغلة له اتفاق مبادئ مع الحكومة العراقية لتطوير حقل آخر.

ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن هجوم أمس، لكن مصادر أمنية في إقليم شمال العراق قالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيرة جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل متحالفة مع إيران.

وسقطت طائرتان مسيرتان يوم الاثنين في حقل خورملة النفطي قرب أربيل في شمال العراق، مما أدى إلى تضرر أنابيب المياه في الحقل.


مصدر:TRT Arabi
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