سياسة
3 دقيقة قراءة
ترمب من الرياض: اتخذت قراراً برفع العقوبات عن سوريا ومستعدٌّ لإبرام اتفاق جديد مع إيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف، حسب تعبيره، إلى "منح الشعب السوري فرصة للنمو"، وذلك خلال خطاب ألقاه في العاصمة السعودية الرياض.
ترمب من الرياض: اتخذت قراراً برفع العقوبات عن سوريا ومستعدٌّ لإبرام اتفاق جديد مع إيران
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض / Reuters
13 مايو 2025

جاءت تصريحات ترمب خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي–الأمريكي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك عقب قمة ثنائية جمعتهما، وتخللها توقيع اتفاقيات اقتصادية واستراتيجية بين البلدين.

وقال ترمب إن العقوبات كانت "وحشية ومعوقة وحان الوقت لسوريا لتنهض"، وأوضح أنه سيعمل على رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري أسعد الشيباني في تركيا، من دون تفاصيل أكثر.

والاثنين، قال ترمب في تصريح صحفي: "قد نخفف العقوبات عن سوريا، لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة، لذلك نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا مساعدتهم".

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024)، ومنذ الإطاحة بالنظام، تطالب الإدارة السورية برفع العقوبات عن دمشق؛ لأنها "تمنع نهضة البلاد".

وفي أول تعليق رسمي على القرار، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "نرحب بتصريحات الرئيس دونالد ترمب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا رداً على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبها نظام الأسد"، وفق ما نقله لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي سياق منفصل صرّح ترمب بأن الفلسطينيين في قطاع غزة "يستحقون مستقبلاً أفضل"، مشيراً إلى أن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي نفذتها حماس ضمن عملية “طوفان الأقصى”: "لم تكن لتقع لو كان رئيس الولايات المتحدة حينها شخصاً غير جو بايدن"، على حد تعبيره.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

“أريد أن أبرم اتفاقاً مع إيران”

وفي الشأن الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي، أنه مستعد لإنهاء جميع الصراعات، حتى تلك التي تنطوي على "اختلافات عميقة"، مضيفاً: "أريد أن أبرم اتفاقاً مع إيران، لكنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً"، مشدداً على أنه في حال رفضت طهران التوصل إلى اتفاق، "فلن يكون أمامنا خيار سوى ممارسة أقصى درجات الضغط".

وتابع ترمب: "نريد لإيران أن تكون دولة ناجحة وآمنة، لكن عليها أن تختار مساراً مختلفاً يركز على التنمية بدل الإرهاب. هذه فرصتها الآن لإنهاء التعقيدات في المنطقة وبناء عالم أكثر استقراراً".

وتابع: "تركيز إيران على البناء بدلاً من الإرهاب يعطيهم مساراً جديداً وآملاً في إنهاء التعقيدات بالمنطقة لعالم أكثر استقراراً".، وأضاف أنه منع طهران من تسمية الخليج العربي باسم "الخليج الإيراني".

واعتبر أن "طهران تعاني في سوريا والعراق واليمن ولن تجد طريقاً إلى شبه الجزيرة العربية، ولن نسمي الخليج باسم خليج إيران".

والأحد، استضافت العاصمة العمانية مسقط جولة رابعة من المباحثات بين واشنطن وطهران، قال عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في حديث للتليفزيون الإيراني الرسمي، إنها كانت "أكثر جدية وصعوبة من سابقاتها".

واستؤنفت المحادثات بين طهران وواشنطن في 12 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن أرسل ترمب في مارس/آذار المنصرم، رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، دعاه فيها إلى بدء مفاوضات نووية جديدة، وهدد ضمنياً باستخدام القوة.

بدورها، ردّت طهران على الرسالة عبر قنوات دبلوماسية في سلطنة عُمان، ومن ثم انعقدت 3 جولات تفاوض غير مباشرة في مسقط وروما، أعلنت فيها واشنطن وطهران عن "تقدم ملموس".

وتُعد هذه الزيارة جزءاً من أول جولة خارجية لترمب في ولايته الثانية، التي بدأت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وتشمل السعودية وقطر والإمارات، وتستمر حتى 16 مايو/أيار الجاري.

وسبق أن زار ترمب، في ولايته الأولى السعودية، والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز، مشاركاً في قمة بالرياض في عام 2017.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us