الحرب على غزة
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بالضرب والاعتقال.. الشرطة الألمانية تعتدي على متظاهرين نددوا بالإبادة الإسرائيلية في غزة
واجه متظاهرون في العاصمة الألمانية برلين السبت، عنفاً مفرطاً من الشرطة خلال احتجاجهم على حرب الإباد التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
بالضرب والاعتقال.. الشرطة الألمانية تعتدي على متظاهرين نددوا بالإبادة الإسرائيلية في غزة
محتجون على الإبادة في غزة يواجهون عنف الشرطة الألمانية خلال مظاهرة في برلين / AA
12 يوليو 2025

واحتشد مئات المشاركين في ميدان نبتون وسط العاصمة الألمانية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل: "هذه ليست حرباً، بل إبادة"، و"قاطعوا إسرائيل"، و"قفوا تسليح إسرائيل"، و"أطفال غزة يريدون الحياة"، و"إسرائيل إرهابية قاتلة الأطفال".

تزامنت المظاهرة مع تدابير أمنية مشددة اتخذتها الشرطة، التي اعتقلت عدداً من المتظاهرين قبل أن تستخدم العنف ضدهم لاحقاً، ما أسفر عن إصابة متظاهرة نُقلت إلى المستشفى بعد تلقيها الإسعافات الأولية في موقع الحدث.

وتُعَدّ ألمانيا من أبرز داعمي إسرائيل سياسياً وعسكرياً في حربها على قطاع غزة، التي تصفها منظمات حقوقية بـ"الإبادة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة في غزة خلّفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
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