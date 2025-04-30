وقالت مصادر في الشرطة الهندية إنّ حريقاً هائلاً اجتاح، ليل أمس الثلاثاء، فندقاً في منطقة البنغال.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق حجم الحريق في الفندق، وجهود فِرَق الإطفاء والدفاع المدني في إخماد النيران وإنقاذ العالقين.

وبحسب ما أظهرته المقاطع، فقد لجأت فِرَق الإنقاذ لإجلاء بعض الموجودين في الفندق عبر النوافد الخارجية للمبنى.

وفي هذا الصدد، قال قائد شرطة المدينة مانوغ فيرما للصحفيين إنه "تم إنقاذ عديد من الأشخاص من الغرف ومن فوق سطح الفندق".

وأشار إلى أن الحريق أصبح الآن تحت السيطرة بعد أن أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل.

وبحسب مصادر أمنية، لا تزال عمليات الإنقاذ جارية، وفتحت الشرطة تحقيقات في الحادثة لمعرفة ملابسات الحريق.