وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، إن "روعي فاسرشتاين، جندي احتياط في لواء المدرعات 401، أنهى حياته أمس الأربعاء، بعد أن تعرض لصدمات مروعة خلال خدمته".

وتابعت: "الجيش لن يعترف به قتيلاً في الخدمة"، وستُجرى له جنازة مدنية، لأنه وقت انتحاره لم يكن في الخدمة العسكرية.

وخدم روعي (24 عاماً) في وحدة الإخلاء الطبي التابعة للواء 401، لأكثر من 300 يوم خلال الحرب، وفق الإذاعة.

وأضافت أنه تعرض خلال الحرب لـ"أحداث صعبة جداً"، منها إجلاء جرحى وقتلى من ساحة المعركة، وأنهى آخر دورة احتياط أواخر مايو/أيار الماضي.

و"عائلته والمقربون منه يقولون إنه شارك خلال الأشهر الأخيرة تجاربه الصعبة، وتحدث عن الفظائع والمشاهد المؤلمة التي مرَّ بها حتى قرر إنهاء حياته أمس"، وفق الإذاعة.

وحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإنه بانتحار هذا الجندي "ترتفع حصيلة الجنود الإسرائيليين المنتحرين خلال يوليو/تموز الجاري وحده إلى 7".

والاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جندي الاحتياط آرئيل تمان أنهى حياته في منزله بمستوطنة أوفاكيم (جنوب)، وكان عمله خلال خدمته التعرف على جثث الجنود القتلى.

وأكدت هآرتس، الأربعاء، ارتفاع عدد المنتحرين بين عناصر الجيش، منذ بدئه حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.