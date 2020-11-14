سياسة
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بمساعدة روسية.. أذربيجان وأرمينيا تتبادلان جثث الجنود في "شوشة"
أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية السبت بأن الجنود الروس الموجودين في إقليم "قره باغ" أعادوا جثث الجنود الأرمن الباقية في ساحة المعركة لأرمينيا. في حين تسلمت أذربيجان 6 جثث لشهدائها.
بمساعدة روسية.. أذربيجان وأرمينيا تتبادلان جثث الجنود في "شوشة"
أذربيجان وأرمينيا تتبادلان جثث الجنود في "شوشة" بمساعدة القوات الروسية الموجودة في الإقليم / Reuters
14 نوفمبر 2020

تبادلت أذربيجان وأرمينيا جثث الجنود الذين قضوا في الاشتباكات الدائرة حول مدينة شوشة بإقليم "قره باغ".

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، السبت، بأن الجنود الروس الموجودين في الإقليم أعادوا جثث الجنود الأرمن الباقية في ساحة المعركة لأرمينيا.

وأضاف البيان أن أذربيجان تسلمت 6 جثث لشهدائها الذين سقطوا في المعارك.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعادت أذربيجان جثث 30 عسكرياً أرمينياً إلى بلادهم، قتلوا خلال الاشتباكات بين البلدين.

واحتلت القوات الأرمينية مدينة شوشة في 8 مايو/أيار 1992، في حين نجح الجيش الأذربيجاني في تحريرها في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

والاثنين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

وعقب الإعلان الروسي قال علييف: إن "الاتفاق بمثابة نصر لبلاده"، مشدداً على أن "الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرهاً".

وبين علييف أن الاتفاق ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بدوره علق باشينيان على الاتفاق بقوله: "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع، والقرار الذي اتخذته يستند إلى تقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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