الهجمات على إيران
2 دقيقة قراءة
بعد الحرب على إيران.. منظمة إسرائيلية تدعو لإنشاء نظام إقليمي جديد بالتحالف مع دول عربية
دعت منظمة إسرائيلية، اليوم الخميس، إلى إنشاء نظام إقليمي جديد عقب العدوان على إيران، بالتحالف مع "الدول العربية المعتدلة".
بعد الحرب على إيران.. منظمة إسرائيلية تدعو لإنشاء نظام إقليمي جديد بالتحالف مع دول عربية
لافتة كبيرة في مدينة تل أبيب عليها صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو وعددا من القادة العرب. / AP
26 يونيو 2025

ووضع "الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي" لافتةً كبيرةً في مدينة تل أبيب عليها صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من القادة العرب.

وتضمنت اللافتة قادة السعودية والأردن وفلسطين وسوريا والإمارات والبحرين والمغرب وسلطنة عمان ومصر ولبنان والأردن.

والائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي هو مبادرة سياسية تضم أكثر من 100 مسؤول إسرائيلي رفيع سابق تدعو للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وقال الائتلاف، في بيان: "جرى إطلاق حملة لافتات جديدة في تل أبيب تدعو إلى اغتنام الفرصة التاريخية المتمثلة في نهاية الحرب ضد إيران، لإقامة ميثاق إبراهيم وشرق أوسط جديد"، ورأى أن هناك "فرصة جديدة لشرق أوسط جديد"، وأردف قائلاً: "حملة اللافتات تهدف إلى اغتنام الفرصة المتمثلة في نهاية الحرب ضد إيران لإنشاء نظام إقليمي جديد".

وأضاف: "الإنجاز العسكري الإسرائيلي ضد إيران يفتح نافذة لفرصة نادرة لتغيير وجه الشرق الأوسط ولإقامة ميثاق إبراهيم، وهو عبارة عن تحالف إقليمي مع الدول العربية المعتدلة لمواجهة إيران وأذرعها والتنظيمات الإرهابية"، وفق تعبيره.

وتابع الائتلاف: "الخطوة الأكثر إلحاحاً لاغتنام هذه الفرصة تتمثل في إنهاء الحرب (الإسرائيلية منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023) في غزة، وإعادة جميع المختطفين (الأسرى) الإسرائيليين لدى حماس، لا سيما بعد الإعلان أمس عن فاجعة مقتل عدد من الجنود جنوب القطاع".

وأردف: "إسرائيل قادرة، بل يتوجب عليها تحويل الإنجاز العسكري الذي جرى تحقيقه في الحرب ضد إيران إلى مكسب سياسي. هناك وقت للحرب، وهناك وقت للتسوية، لقد حان وقت ميثاق إبراهيم".

والأربعاء، صرح ستيف ويتكوف، ممثل الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، لقناة "سي إن بي سي"، بأن واشنطن ستُصدر في وقت قريب "إعلاناً مهماً" بشأن انضمام دول إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وأشار ويتكوف إلى أنه مع وقف إطلاق النار، انتهى الصراع الذي بدأ نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران، ومُنع هذا الصراع من التحول إلى "حرب لا نهاية لها"، وأوضح أنهم سيصدرون "إعلاناً مهماً" قريباً بشأن الدول المشاركة في "اتفاقيات إبراهيم"، وقال: "نتوقع تطبيع عديد من الدول (علاقاتها مع إسرائيل)".

وتوصلت إسرائيل أواخر عام 2020 إلى مجموعة اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان، عُرفت بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية"، فيما يشترط عديد من الدول العربية، ومنها السعودية، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي 13 يونيو/حزيران شنَّت إسرائيل، بدعمٍ أمريكيٍّ، عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردَّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us