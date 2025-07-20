سياسة
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هجوم جوي واسع على موسكو بطائرات مسيّرة أوكرانية يُربك حركة طيران مطارات العاصمة
شهدت العاصمة الروسية موسكو اضطرابات جوية واسعة، اليوم الأحد، عقب تعرّضها لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية منذ بداية الحرب.
هجوم جوي واسع على موسكو بطائرات مسيّرة أوكرانية يُربك حركة طيران مطارات العاصمة
تضرر مبنى سكني متعدد الطوابق في هجوم أوكراني بطائرة بدون طيار (أرشيفية) / Reuters
20 يوليو 2025

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 142 طائرة مسيرة خلال الليل، بينها 27 فوق منطقة موسكو وحدها، فيما أوضح رئيس بلدية العاصمة، سيرغي سوبيانين، أن أربعاً من هذه الطائرات كانت تتجه نحو المدينة صباحاً.

وامتدت الهجمات لتطول عدة مناطق في الجزء الأوروبي من روسيا، إضافة إلى البحر الأسود، حسب تقارير محلية.

ونقلت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) أن أربعة مطارات كبرى في موسكو وهي شيريميتيفو، فنوكوفو، دوموديدوفو، وجوكوفسكي، تأثرت بالهجمات، ما أدى إلى تحويل مسار 134 رحلة، بينما ظل مطاران على الأقل مغلقين حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت موسكو.

وفي منطقة سيلينوغراد، أظهرت صور نشرها السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي اندلاع حرائق في سيارات وتضرر مبانٍ شاهقة، إلى جانب تحطم نوافذ عدة. وأكدت السلطات المحلية هذه الأضرار، بينما وصفها عمدة موسكو بأنها "محدودة وسيجري إصلاحها قريباً".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.




مصدر:TRT Arabi
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