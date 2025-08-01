وأضاف الرئيس أردوغان خلال مشاركته في فعالية شبابية بإسطنبول: "بمشيئة الله سنرى نهاية الظلم في غزة كما حدث في سوريا"، مضيفاً أنّ "أشقاءنا في غزة سيعيشون أحراراً إلى الأبد في تلك الأراضي المباركة التي روتها دماء الشهداء، وعندما يأتي ذلك اليوم المبارك سنكون هناك أيضاً".

وأكد أن تركيا لم تتخلَّ يوماً عن دعم الشعب الفلسطيني، رغم التهديدات والمحاولات العلنية والخفية للنيل من هذا الموقف.

وتابع: "رغم من يصفون مقاومة الفلسطينيين بالإرهاب لنيل رضا إسرائيل، لم ندِر ظهورنا لأبطال غزة، ولم نتوقف عن الدفاع عن فلسطين وقضيتها".

وأضاف: "نحن من وقف في وجه دولة الاحتلال منذ اليوم الأول، وقدمنا أكثر من 101 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأهل غزة. أوقفنا التجارة مع إسرائيل، ونفَّذنا مساعي دبلوماسية دولية للدفاع عن أهلنا هناك".