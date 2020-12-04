سياسة
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الخارجية التركية: قطار التصدير المتجه إلى الصين سيعبر قارتين وبحرين و5 دول
ينطلق الجمعة أول قطار شحن يحمل بضائع مُصدَّرة من تركيا إلى الصين، قاطعاً في طريقه قارتين وبحرين و5 دول بمسافة تصل إلى 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوماً، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية.
الخارجية التركية: قطار التصدير المتجه إلى الصين سيعبر قارتين وبحرين و5 دول
القطار الذي سينطلق اليوم سيكون أول قطار مُحمَّل بالصادرات يتجه من تركيا إلى الصين / AA
4 ديسمبر 2020

قالت الخارجية التركية إن أول قطار شحن يحمل بضائع مُصدَّرة من تركيا إلى الصين ينطلق الجمعة قاطعاً في طريقه قارتين وبحرين و5 دول.

وأضافت الوزارة في بيان أن القطار سيقطع 8693 كيلومتراً (5402 ميلاً) في غضون 12 يوماً، قبل أن يصل إلى الصين

ومن المقرر أن يمر القطار عبر نفق مرمراي الذي يربط بين الجانبين الآسيوي والأوروبي من مدينة إسطنبول تحت مضيق البوسفور الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي التركي (11.00 تغ).

وسيمر داخل تركيا عبر ولايات إسطنبول وقوجالي (غرب) والعاصمة أنقرة ثم سيواس (وسط) وقارص (شرق) وسيتوقف عند محطة آخالكالاكي في جورجيا.

وبعد ذلك سينتقل عبر أذربيجان وطريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين (TITR) وكازاخستان قبل دخول مقاطعة شيان الصينية.

ولفتت الوزارة إلى أن 10 قطارات جرى تشغيلها بنجاح على الخط الصيني-التركي-الأوروبي حتى الآن، بالإضافة إلى أول قطار ترانزيت غادر الصين ووصل إلى أوروبا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأوضحت أن القطار الذي سينطلق اليوم سيكون أول قطار مُحمَّل بالصادرات يتجه من تركيا إلى الصين.

وذكرت أن "تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في مجال النقل من أجل تعزيز التواصل بين الشرق والغرب وترسيخ مكانتها المركزية في المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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