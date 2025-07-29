سياسة
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قتيل و4 مصابين في غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبي لبنان
قُتل شخص وأصيب 4 آخرون الاثنين بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، بحسب وزارة الصحة.
قتيل و4 مصابين في غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبي لبنان
اشتعال النيران في دراجة نارية بعد غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان / وسائل التواصل
29 يوليو 2025

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي بطائرة مسيرة على دراجة نارية في مدينة بنت جبيل، أدّّت إلى سقوط شهيد وإصابة 4 مواطنين بجروح".

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية، وتكرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق مدنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر 2024.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 262 قتيلاً و563 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تَحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT Arabi
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