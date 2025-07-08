وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان، الثلاثاء، أن 27 مصاباً نُقلوا إلى عدد من المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، بينما تمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال جثامين 4 ضحايا من موقع الحادث.

واندلع الحريق في الطابق السابع من المبنى، وانتشرت ألسنة اللهب والدخان الكثيف في الطوابق العليا، في مشهد وثّقته مقاطع فيديو، جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لساعات.

كما توقفت خدمات الهاتف والإنترنت الأرضي والمحمول بشكل مؤقت، فيما أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن الحريق استدعى فصل الكهرباء بالكامل عن المبنى حفاظاً على سلامة العاملين، الأمر الذي انعكس سلباً على بعض الخدمات.

وألقت الحادثة بظلالها على العديد من المرافق الحيوية، إذ أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعطّل منظومة حجز التذاكر على مستوى الجمهورية، بسبب الانقطاع المفاجئ في الإنترنت.

كما أعلنت محافظة الجيزة توقف الخط الساخن المخصص للإسعاف، وناشدت المواطنين استخدام أرقام بديلة مؤقتاً، إلى حين استعادة الخدمة.

وقالت وزارة الطيران المدني، إن الحريق أدى إلى "تأخيرات محدودة" في مواعيد إقلاع بعض الرحلات نتيجة العطل المفاجئ في شبكات الاتصالات، مؤكدة أنه جرى تفعيل خطة طوارئ لضمان استمرارية التشغيل من دون إلغاء أي رحلة.

من جانبها، أعلنت إدارة البورصة المصرية تعليق التداول ليوم الثلاثاء، في ضوء "المستجدات التي أثرت في بيئة العمل بالسوق"، على أن يُستأنف النشاط فور التأكد من استقرار البنية التحتية الفنية.