سياسة
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تشغيل خط قطارات إسطنبول-طهران-إسلام أباد مطلع 2021
من المقرر أن يبدأ خط القطارات الخاص بنقل البضائع بين مدن إسطنبول وطهران وإسلام أباد، العمل مطلع 2021، بقرار من وزراء النقل في "منظمة التعاون الاقتصادي".
تشغيل خط قطارات إسطنبول-طهران-إسلام أباد مطلع 2021
وزراء النقل في "منظمة التعاون الاقتصادي" يقررون تشغيل خط قطارات مدن إسطنبول وطهران وإسلام أباد مطلع 2021 / AA
16 ديسمبر 2020

قرر وزراء النقل في "منظمة التعاون الاقتصادي" إعادة تشغيل خط القطارات لنقل البضائع بين مدن إسطنبول وطهران وإسلام أباد، مطلع 2021.

جاء ذلك في الاجتماع العاشر لوزراء نقل منظمة التعاون الاقتصادي الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ودعا وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو في كلمته خلال الاجتماع، لإزالة كل العقبات أمام نقل البضائع بين الدول الأعضاء.

وتضم "منظمة التعاون الاقتصادي" 10 دول هي: تركيا وأذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزيا وكازاخستان.

وتهدف المنظمة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأعضاء، وتوجد أمانتها العامة وقسمها الثقافي في طهران، بينما يقع المكتب الاقتصادي في تركيا، أما المكتب العلمي فمقره باكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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