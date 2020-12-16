سياسة
4 دقيقة قراءة
رابطة الشرق بالغرب.. إسطنبول تصبح نقطة انطلاق للسكك الحديدية صوب قلب آسيا
طفرة كبيرة تشهدها خطوط السكك الحديدية في تركيا، تتمثّل في تنفيذ وبدء التحضيرات لمشروعات تربط إسطنبول بالعمق الآسيوي أبرزها انطلاق قطار شحن تركي إلى الصين، وقرار بإعادة تشغيل خط يربط بين إسطنبول وطهران وإسلام آباد، والتخطيط لآخر بين تركيا والعراق.
رابطة الشرق بالغرب.. إسطنبول تصبح نقطة انطلاق للسكك الحديدية صوب قلب آسيا
قطار الشحن التركي يقطع في رحلته إلى الصين قارتين وبحرين و5 دول / AA
16 ديسمبر 2020

تعيش تركيا مؤخراً فترة ازدهار في مجال السكك الحديدية ونقل البضائع، إذ تنطلق أو يخطط أن تنطلق من أكبر مدنها إسطنبول، 3 خطوط حديدية تربطها بقلب القارة الآسيوية وأهم مراكزها التجارية، على نحو يمهّد لأن تصبح تركيا نقطة ربط أساسية بين آسيا وأوروبا.

إسطنبول-طهران-إسلام أباد

وفي سياق الصحوة التي تشهدها كبرى مدن تركيا وعاصمتها التجارية والثقافية في مجال النقل الحديدي، قرر وزراء النقل في منظمة التعاون الاقتصادي إعادة تشغيل خط القطارات لنقل البضائع بين مدن إسطنبول وطهران وإسلام آباد، اعتباراً من مطلع عام 2021.

ودعا وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو في كلمته خلال الاجتماع العاشر لوزراء النقل في المنظمة الذي عُقِد الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى إزالة جميع العقبات، أمام نقل البضائع بين الدول الأعضاء.

وتضم "منظمة التعاون الاقتصادي" 10 دول هي تركيا وأذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزيا وكازاخستان.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأعضاء، وتوجد أمانتها العامة وقسمها الثقافي في طهران، بينما يقع المكتب الاقتصادي في تركيا، أمّا المكتب العلمي فمقره باكستان.

من تركيا إلى الصين

وفي حدث هو الأول من نوعه، انطلق قبل نحو 10 أيام أول قطار شحن يحمل بضائع مصدّرة من تركيا إلى الصين، قاطعاً في طريقه قارتين وبحرين و5 دول.

ووفقاً لبيان أصدرته الخارجية التركية، تمتد رحلة القطار لـ8693 كيلومتراً (5402 ميل) يقطعها في غضون 12 يوماً، قبل أن يصل إلى الصين.

وفي بداية رحلته، مر القطار عبر نفق مرمراي الذي يربط الجانبين الآسيوي والأوروبي في مدينة إسطنبول تحت مضيق البوسفور، وتوقف داخل تركيا بمحطات في ولايات إسطنبول وقوجه إلي والعاصمة أنقرة وسيواس وقارص، لينتقل بعدها آخالكالاكي في جورجيا، ثم أذربيجان وطريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين (TITR) وكازاخستان، التي يُرتقب أن يصل منها إلى مقاطعة شيان الصينية.

وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن 10 قطارات جرى تشغيلها بنجاح على الخط الصيني-التركي-الأوروبي حتى الآن، بالإضافة إلى أول قطار ترانزيت غادر الصين ووصل إلى أوروبا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأوضحت أن القطار الذي انطلق قبل أيام، هو أول قطار محمل بالصادرات يتجه إلى الصين من تركيا، مؤكدة أن "تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في مجال النقل من أجل تعزيز التواصل بين الشرق والغرب وترسيخ مكانتها المركزية في المنطقة".

إلى العراق أيضاً

في السياق نفسه، أعلن نجم الجبوري محافظ نينوى شمالي العراق في سبتمبر/أيلول الماضي، بدء التحضيرات لمد خط سكة حديدية للقطارات بين مدينة الموصل (شمال) وتركيا، في خطة لتخفيف الازدحام الحاصل على الطرق البرية.

وأضاف الجبوري في تصريح لصحيفة الصباح العراقية الرسمية أن "الطواقم الهندسية والفنية، بالتعاون مع شركات إعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال أيام مد خط حديث لسكة الحديد بين البلدين". والمشروع هو الأول من نوعه في العراق، ويتمتع بأهمية خاصة نظراً إلى وصول الخط الحديدي إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى التي تشهد تعاوناً وتبادلاً اقتصادياً واستثمارياً كبيراً مع الجارة تركيا.

ولم تورد الصحيفة أي تفاصيل بشأن طول خط سكة الحديد، والتكلفة الإجمالية له.

ولا يمتلك العراق أي خطوط سكك حديدية مع دول الجوار، إذ يعتمد في التبادل التجاري على المنافذ الحدودية البرية والبحرية. ويعتبر منفذ إبراهيم الخليل البري بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، بإقليم كردستان شمالي العراق، المنفذ الرئيس للتبادل التجاري مع تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us