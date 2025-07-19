الحرب على غزة
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استشهاد ما لا يقل عن 89 فلسطينياً في غزة.. والاحتلال يستهدف طالبي المساعدات
ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين اليوم السبت، بوتيرة متسارعة جراء استمرار مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي طالت طالبي المساعدات في قطاع غزة، وذلك ضمن الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً.
استشهاد ما لا يقل عن 89 فلسطينياً في غزة.. والاحتلال يستهدف طالبي المساعدات
ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة بحق المجوعين غرب مدينة رفح / Reuters
19 يوليو 2025

وأكدت مصادر طبية أن نحو 89 فلسطينياً بينهم 36 من المجوَّعين استُشهدوا منذ ساعات فجر اليوم، إلى جانب العشرات من الإصابات، نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة في مناطق متفرقة بالقطاع.

واستهدف جيش الاحتلال خياماً تؤوي نازحين وشقة وتجمعاً لمدنيين، كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات من المراكز الأمريكية-الإسرائيلية الواقعة غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى "58 ألفاً و765 شهيداً و140 ألفاً و485 مصاباً" جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 98 شهيداً (منهم 3 انتشال) و511 إصابة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية"، موضحةً أن عدداً من الضحايا ما زال تحت ركام المباني المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة "14 شهيداً وأكثر من 94 مصاباً" من منتظري "المساعدات" الأمريكية-الإسرائيلية المزعومة، مشيرةً إلى أن حصيلة ضحايا تلك "المساعدات" ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي، إلى "891 شهيداً، وأكثر من 5 آلاف و754 مصاباً".

وفي أحدث الهجمات، استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون بقصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقبل ذلك استُشهد 86 فلسطينياً في غارات إسرائيلية متفرقة.

في جنوب القطاع، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق المجوعين غربي رفح، واستُشهد نحو 32 فلسطينياً برصاص جنود الاحتلال، وأُصيب العشرات فيما كانوا ينتظرون دورهم للحصول على المساعدات.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، اعتمدت تل أبيب وواشنطن خطة لتوزيع مساعدات محدودة، بعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وفاقمت هذه الآلية معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعاً أو رمياً بالرصاص.

وفي خان يونس، استُشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف خياماً تؤوي نازحين غربي المدينة، فيما استُشهد 4 آخرون في قصف متفرق على المدينة.

كما استُشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خياماً تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس.

وامتدت الغارات الإسرائيلية إلى محافظة الشمال، واستُشهد فلسطينيان في قصف استهدف تجمعاً للمدنيين في جباليا البلد، فيما استُشهد 7 فلسطينيين في مدينة غزة، وأُصيب 17 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين قرب مدرسة التابعين.

وفي وقت سابق، استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعين لمدنيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استُشهد رابع بقصف إسرائيلي غربي مدينة غزة.

وشهد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مجزرة بشعة راح ضحيتها عائلة كاملة مكونة من 9 أشخاص، جراء استهداف منزلهم دون سابق إنذار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة، بدعمٍ أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
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