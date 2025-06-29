وتتطلع ألمانيا، وهي من بين أوثق حلفاء إسرائيل في أوروبا، بشكل متزايد إلى الاستفادة من خبرات إسرائيل الدفاعية في الوقت الذي تعزز فيه قدراتها العسكرية ومساهماتها في حلف شمال الأطلسي في مواجهة ما يعتقد أنها تهديدات متزايدة من روسيا والصين.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن دوبرينت قوله خلال زيارة لإسرائيل "لا يكفي الدفاع العسكري وحده في هذا المنعطف الأمني، فمن الضروري أيضاً إجراء تحديث كبير في الدفاع المدني لتعزيز قدراتنا الدفاعية الشاملة".

كان دوبرينت، وصل إلى إسرائيل في زيارة مفاجئة، أمس السبت، ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين.

ووفقاً لتقرير بيلد، حدد دوبرينت خطة من خمس نقاط تهدف إلى تأسيس ألمانيا لما سمّاها "قبة إلكترونية" في إطار استراتيجيتها للدفاع الإلكتروني.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، دعا رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودر إلى امتلاك ألفي صاروخ اعتراضي لتزويد ألمانيا بنظام "قبة حديدية" على غرار تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى.

وتنتهج الحكومة الألمانية سياسة الدعم الشامل لإسرائيل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً منذ 7 أكتوبر/تشرين 2023 ومن دون تحفظ.