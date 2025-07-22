تركيا
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أردوغان: من يلتزم الصمت حيال الإبادة في غزة يعتبر شريكاً لإسرائيل
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن من يلتزم الصمت حيال الإبادة الجماعية بقطاع غزة، يعتبر شريكاً في جرائم إسرائيل ضد الإنسانية.
أردوغان: من يلتزم الصمت حيال الإبادة في غزة يعتبر شريكاً لإسرائيل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أثناء حضوره المعرض الدولي السابع عشر لصناعة الدفاع في إسطنبول / AA
22 يوليو 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في افتتاح معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025" بإسطنبول.

 ويُقام المعرض، بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز في مركز إسطنبول للمعارض.

 ودعا الرئيس التركي، المجتمع الدولي إلى التوحد على جبهة الإنسانية فيما يخص الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

 وقال أردوغان: "أدعو المجتمع الدولي إلى التوحد على جبهة الإنسانية في هذه الأيام المظلمة التي بدأت فيها الوفيات الجماعية بسبب التجويع في غزة".

 وأضاف أن العالم يمر بمرحلة يجري فيها إعادة تعريف موازين القوى وتتغير مراكز الثقل العالمية وتزداد حدة المنافسة الدولية.

 وأوضح أردوغان أن معاناة الأطفال الذين يتضورون جوعاً في غزة بسبب عدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، تشكل مصدر قلق بالغ لتركيا.

 وأكد أن تركيا ستُبقي على جدول أعمال البشرية جمعاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد شعب غزة والتي تفوق بكثير ما ارتكبه النازيون.

 وتابع: "هدفنا إحلال وقف إطلاق النار بغزة في أقرب وقت، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها من أولوياتنا".

 وعن المجاعة بغزة، قال أردوغان: "لا يمكن لمن لديه كرامة إنسانية أن يقبل بهذه القسوة التي يموت فيها عشرات الأبرياء كل يوم لعدم عثورهم على لقمة خبز أو رشفة ماء".

 وأردف الرئيس التركي معلقاً بالخصوص: "دعونا جميعاً نرد على هذه الجرائم ونَقُل ’كفى’ لهذا الظلم والوحشية".

 واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية بالقطاع، وقالت في بيان، إن مستشفيات غزة سجلت 15 حالة وفاة، بينهم 4 أطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

تتزامن هذه التطورات مع استمرار تهرب إسرائيل من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، رغم الوساطات المتواصلة، فيما تفرض حصاراً شاملاً على القطاع منذ 2 مارس/آذار الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفَت أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT ARABI
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