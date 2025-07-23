وجرى توقيع المذكرة على هامش معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025"، المقام في إسطنبول.

ويُقام المعرض، بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.

وناقشت الشركتان مستقبل طائرة التدريب النفاثة "حر جيت" ودمج محركات F404 التوربينية فيها مستقبلاً.

هذا التعاون يهدف إلى إبراز القدرات التكنولوجية المتقدمة لتركيا في صناعة الدفاع.

وفي تصريحات بشأن مذكرة التفاهم المبرمة، أشار المدير العام لشركة "توساش" محمد دمير أوغلو، إلى الدور المحوري الذي تلعبه "حر جيت" في تدريب الطيارين الجدد.

وأضاف دمير أوغلو: "نعتقد أن مذكرة التفاهم ستعود بالنفع على جميع الأطراف"، وتابع، "حققت طائرة التدريب النفاثة حر جيت، نجاحاً كبيراً مؤخراً، إذ أكملت أكثر من 210 رحلات جوية".