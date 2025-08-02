وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: "نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، 5 إنزالات جوية لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية إلى غزة، بمشاركة دول شقيقة وصديقة" دون تسميتها.

وأضافت أن المساعدات "تزن 36 طناً وتأتي في إطار تعاون دولي موسَّع لتعزيز جهود الإغاثة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع".

تأتي هذه الإنزالات في وقت ارتفعت فيه وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 169 فلسطينياً بينهم 93 طفلاً، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت.

وذكرت الوزارة في بيان أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد".

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومساء الجمعة، قال الجيش الأردني في بيان، إنه نفَّذ 7 إنزالات جوية على غزة شملت مساعدات إنسانية وغذائية وحليب أطفال، بوزن إجمالي بلغ نحو 57 طناً، بمشاركة طائرتين من سلاح الجو الملكي، وطائرة إماراتية، وطائرة إسبانية، واثنتين ألمانيتين، وأخرى فرنسية.

وتتواصل عمليات الإنزال الجوي للمساعدات منذ إعلان تل أبيب في 25 يوليو/تموز الماضي، سماحها بـ"إسقاط كميات محدودة من المساعدات" على غزة، وبدء ما سمته "تعليقاً تكتيكياً محلياً للأنشطة العسكرية" في مناطق محددة في القطاع للسماح بمرور المساعدات.

وواجهت فكرة الإنزال الجوي للمساعدات في غزة انتقادات حادة من جهات ومنظمات دولية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي أكدت أن تلك الإنزالات "لن تُنهي" المجاعة المتفاقمة، وعدَّتها "مجرد تشتيت للانتباه ودخان للتغطية على حقيقة الكارثة الإنسانية" في القطاع.

نقطة في بحر الاحتياج

في سياق متصل، أفاد مصدر طبي بأن المساعدات الطبية التي وصلت إلى قطاع غزة على مدار يومين عبر منظمة الصحة العالمية "نقطة في بحر الاحتياج" الطبي العام.

ودخل إلى قطاع غزة، الجمعة والسبت، مساعدات طبية بتمويل إماراتي، وسط بحر من الاحتياجات جراء الحصار الإسرائيلي.

يأتي ذلك في ظل العجز المتفاقم في الإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية في القطاع نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لأكثر من 21 شهراً والمتزامنة مع تشديد إغلاق المعابر.

وقال مصدر طبي في غزة، للأناضول، إن قافلة طبية مكونة من 19 شاحنة أدوية ومستلزمات طبية، دخلت القطاع على مدار يومي الجمعة والسبت، عبر منظمة الصحة العالمية، مضيفاً أنّ الإمارات موَّلت هذه القافلة في إطار عملية "الفارس الشهم 3".