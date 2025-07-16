سوريا الجديدة
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وسط هجوم إسرائيلي موسع على سوريا.. إعلام عبري: واشنطن تطالب تل أبيب بفتح حوار مع دمشق
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طالبت إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا وفتح حوار مع الحكومة في دمشق.
وسط هجوم إسرائيلي موسع على سوريا.. إعلام عبري: واشنطن تطالب تل أبيب بفتح حوار مع دمشق
أثار الضربات الإسرائيلية بالقرب من مقر الجيش السوري ووزارة الدفاع في دمشق / Reuters
16 يوليو 2025

جاء ذلك وفق ما نقلته القناة 12 الخاصة عن مسؤول أمريكي "كبير" لم تسمه، بعد شن إسرائيل غارات على العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن قتيل و18 جريحاً.

وذكر المسؤول أن "إدارة ترمب طلبت من إسرائيل وقف الهجمات على سوريا وفتح حوار مع الحكومة في دمشق من أجل تهدئة التوترات".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد شنّ الأربعاء، عدواناً جديداً على سوريا شمل نحو 160 هدفاً، بعضها بالعاصمة دمشق، ضمن عملية قال إنها ستستمر "أياماً".

وفي أحدث انتهاكاتها، بدأت إسرائيل مهاجمة أهداف للجيش السوري في محيط محافظة السويداء (جنوب)، ثم وسعت عدوانها إلى دمشق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: "انتهت التلميحات إلى دمشق، والآن ستأتي الضربات المؤلمة"، وتابع: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة في السويداء لتدمير القوات" التي ادعى أنها "هاجمت الدروز حتى انسحابها الكامل".

 وتستخدم إسرائيل ما تدعي أنها "حماية الدروز" في سوريا ذريعة لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية بسوريا أكدوا، عبر بيان مشترك في وقت سابق، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

 ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر في الجيش لم تسمه: "نستعد لعدة أيام من القتال" من دون تفاصيل.

 وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه "هاجم مقر الأركان العامة التابع للنظام السوري في دمشق، وهدفاً جوياً (لم يحدد طبيعته) في منطقة القصر الرئاسي بالعاصمة".

وأسفرت الغارات على دمشق عن مقتل شخص وإصابة 18، وفق وزارة الصحة السورية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانه، الدفع بمزيد من القوات إلى الحدود مع سوريا.

 وذكرت إذاعة الجيش أن "سلاح الجو هاجم نحو 160 هدفاً في سوريا منذ الليلة الماضية، معظمها في السويداء".

 وتحظى إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، وهو ما تجسد في حرب تل أبيب المتواصلة على قطاع غزة وحربها الأخيرة على لبنان.

 ولم تهدد الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، إسرائيل بأي شكل. ورغم ذلك تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

 ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها في الجولان، كما احتلت المنطقة العازلة السورية.

مصدر:TRT ARABI
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