وناقش إرباش والأزهري آفاق التعاون المشترك في المجالات الدعوية والعلمية، وتبادل الخبرات بين المؤسستين الدينيتين الكبيرتين في مصر وتركيا، وفق بيان لوزارة الأوقاف المصرية.

وأعرب إرباش عن "سعادته الكبيرة بزيارة مصر، ولقائه وزير الأوقاف، مثمناً دور مصر المحوري في العالم الإسلامي، وريادتها التاريخية في علوم الدين، وحفظها لمكانة الأزهر الشريف".

وقال: "ثلاثة من أساتذتي من علماء الأزهر، ومصر أهم دول العالم الإسلامي قاطبة ودورها في غزة شريف وعظيم"، مبدياً رغبته "في تعزيز العلاقات بين المؤسستين الدينيتين، ودعم جهود تبادل الأئمة والواعظين، وتطوير البرامج العلمية المشتركة".

ولفت إرباش إلى "وجود نحو 700 طالب تركي يدرسون حالياً في الأزهر الشريف، وهو ما يعكس عمق العلاقة العلمية بين البلدين"، معرباً عن "دعمه الكامل للطلبة المصريين الراغبين في الدراسة بتركيا، واستعداده لتسهيل سبل التعاون الأكاديمي بين الطرفين".

من جانبه، أعرب الأزهري، خلال اللقاء، عن "اعتزازه الشديد بهذه الزيارة"، معتبراً إياها "تجسيداً للأخوة الصادقة بين الشعبين المصري والتركي"، مشيداً بـ"بعمق العلاقات بين القيادتين السياسيتين في البلدين، وما يعكسه ذلك من فرص حقيقية لتوسيع مجالات التعاون الديني والثقافي".

وتابع: "الأزهر الشريف كان -وسيظل- منارة علمية يقصدها طلاب العلم من تركيا والعالم الإسلامي، ورواق الأتراك التاريخي خير شاهد على ذلك إلى اليوم"، مضيفاً أنّ "وزارة الأوقاف المصرية تمد يدها دائما إلى كل مَن يسعى إلى بناء خطاب ديني رشيد يخدم الإنسانية".

وأكد أن "العلاقات القوية مع الدكتور علي أرباش تعكس التقاء الرؤى حول أهمية الكلمة الطيبة في إصلاح المجتمعات، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديم الخير للإنسانية جمعاء".

كما تناول اللقاء مستجدات الشأن الفلسطيني، وشدد الأزهري على أن "مصر قدمت أكثر من 80 بالمئة من جملة المساعدات الإنسانية العالمية المقدمة لأهالي غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 201 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وشدّد الأزهري على أن "مصر ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات للتهجير القسري (للفلسطينيين من أراضيهم)، لما يعنيه ذلك من تصفية القضية الفلسطينية إلى غير رجعة".

واتفق إرباش مع موقف نظيره المصري وتطابق الرؤية بين البلدين بشأن القضية الفلسطينية، مؤكداً أنّ "الأهوال التي يشهدها قطاع غزة خصوصاً والأراضي الفلسطينية عموماً لا نظير لها ولا سابق في تاريخ الإنسانية، وتشكل انتهاكاً صارخاً لا للحقوق الفلسطينية الثابتة فحسب، بل للإنسانية كلها".

وشددا على أنه "لا حل للقضية الفلسطينية إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وعقب اللقاء، تفقد الأزهري وإرباش "دار القرآن الكريم التي لا نظير لها في العالم، واطلعا على النسخة النادرة من المصحف العثماني"، ودعا إرباش "بالأمن والخير لمصر وشعبها"، ووجّه الدعوة إلى الأتراك والسائحين من كل الدنيا إلى "زيارة هذه التحفة الفريدة من نوعها"، وفق البيان.

واختتما اللقاء بـ"تبادل هدايا تذكارية، وتأكيد التطلع نحو آفاق رحبة من التعاون، وتبادل الزيارات"، وأكدا ضرورة "تكثيف أوجه التعاون العلمي بين وزارة الأوقاف المصرية ورئاسة الشؤون الدينية التركية، بما يسهم في تقديم خطاب ديني مستنير يعالج قضايا العصر، ويخدم الأمة الإسلامية والإنسانية كلها".

ومن المقرر أن يزور إرباش، بعد اللقاء مع الأزهري، مسجد مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية، وفق السفارة التركية لدى القاهرة.