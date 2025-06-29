جاء الإعلان عن هذه الخطوة في تصريح لوزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، لوكالة الأناضول على هامش منتدى "ممرات النقل العالمية" الذي عُقد الجمعة في مركز إسطنبول للمؤتمرات.

وأوضح أورال أوغلو أن الوفدين التركي والسوري اتفقا على تفعيل عمليات النقل البري المتوقفة بين الجانبين، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً، والتي تأتي في إطار اتفاقية النقل الدولي عبر الطرق البرية الموقعة بين البلدين عام 2004.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يُلغي نظام تحويل البضائع في المعابر الحدودية، ويتيح مروراً مباشراً للبضائع من تركيا إلى دول مثل الأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، وسائر دول الخليج.

وأكد أورال أوغلو أن استئناف النقل البري بين تركيا وسوريا لا يقتصر أثره على التجارة الثنائية، بل يعزز أيضاً موقع البلدين في شبكة التجارة الإقليمية، لا سيما ضمن ممر "الوسط" الذي يربط بين أوروبا وآسيا ويُعَدّ بديلاً استراتيجياً للممر الشمالي عبر روسيا.

ويمتد "الممر الأوسط" من تركيا إلى منطقة القوقاز، ثم يمرّ عبر بحر قزوين وصولاً إلى تركمانستان وكازاخستان، وينتهي في الصين. ويبلغ طوله الإجمالي 4,256 كيلومتراً من الطرق البرية والسكك الحديدية، إضافة إلى 508 كيلومترات بحرية.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.