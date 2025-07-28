تركيا
1 دقيقة قراءة
بدعوة من أردوغان.. الرئيس الكازاخستاني يبدأ زيارة رسمية إلى أنقرة
يبدأ الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
بدعوة من أردوغان.. الرئيس الكازاخستاني يبدأ زيارة رسمية إلى أنقرة
توكاييف يبدأ زيارة رسمية إلى أنقرة بدعوة من أردوغان / AA
28 يوليو 2025

جاء ذلك في منشور لرئيس دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية برهان الدين دوران.

وأوضح دوران أن زيارة توكاييف إلى تركيا تستغرق يومين، يشارك خلالها برفقة أردوغان في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وخلال المحادثات التي ستُجرى في المجمع الرئاسي، سيجري تقييم تقدّم "الشراكة الاستراتيجية المعزّزة" بين البلدين وخطوات تعميقها وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

ومن المنتظر أن يُوقّع العديد من الوثائق والاتفاقيات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين تركيا وكازاخستان.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us