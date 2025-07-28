جاء ذلك في منشور لرئيس دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية برهان الدين دوران.

وأوضح دوران أن زيارة توكاييف إلى تركيا تستغرق يومين، يشارك خلالها برفقة أردوغان في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وخلال المحادثات التي ستُجرى في المجمع الرئاسي، سيجري تقييم تقدّم "الشراكة الاستراتيجية المعزّزة" بين البلدين وخطوات تعميقها وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

ومن المنتظر أن يُوقّع العديد من الوثائق والاتفاقيات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين تركيا وكازاخستان.



