سوريا الجديدة
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الكرملين: نحافظ على علاقتنا مع الإدارة السورية الجديدة ونعتزم دعوتها لحضور قمة روسية-عربية
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، عزمها توجيه دعوة رسمية إلى القيادة السورية لحضور القمة الأولى بين موسكو وجامعة الدول العربية، المقرر عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
الكرملين: نحافظ على علاقتنا مع الإدارة السورية الجديدة ونعتزم دعوتها لحضور قمة روسية-عربية
الكرملين يعتزم دعوة الإدارة السورية الجديدة لحضور قمة عربية روسية في موسكو / AA
1 يوليو 2025

وأوضح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، أن روسيا تحافظ على علاقاتها مع الإدارة السورية الجديدة وستواصل ذلك في المستقبل.

وقال في رده على سؤال عن مشاركة سوريا في القمة: "بالطبع ستكون هناك دعوات كهذه. نحافظ على علاقاتنا مع الإدارة السورية الحالية، وسنواصل ذلك في المستقبل. لدينا مصالح في سوريا".

وبشأن رفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا، قال بيسكوف: "هذا قرار سيادي للولايات المتحدة".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
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