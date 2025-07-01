وأوضح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، أن روسيا تحافظ على علاقاتها مع الإدارة السورية الجديدة وستواصل ذلك في المستقبل.

وقال في رده على سؤال عن مشاركة سوريا في القمة: "بالطبع ستكون هناك دعوات كهذه. نحافظ على علاقاتنا مع الإدارة السورية الحالية، وسنواصل ذلك في المستقبل. لدينا مصالح في سوريا".

وبشأن رفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا، قال بيسكوف: "هذا قرار سيادي للولايات المتحدة".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.