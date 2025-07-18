وفي تصريح صحفي الجمعة، خلال لقاء جَمعه بمديري شركات الصناعات الدفاعية قبيل انطلاق المعرض الذي يقام بين 22 و27 يوليو/تموز الجاري، أوضح غورغون أن خمس شركات تركية تدخل سنوياً ضمن قائمة أفضل 100 شركة دفاعية في العالم، بعضها يصنف ضمن أول 40 أو 50 شركة.

وأضاف أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية بلغت 7.1 مليار دولار العام الماضي، ذهب 55% منها إلى دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وفي النصف الأول من 2025، بلغت صادرات القطاع 4 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار غورغون إلى أن تركيا تحتل حالياً المرتبة 11 عالمياً بين مُصدّري الصناعات الدفاعية، معتبراً أن دخول بلاده نادي العشرة الكبار بات قريباً.

كما لفت إلى أن الشركات التركية وقّعت عقوداً بقيمة 6 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وختم بالقول: "صناعة الدفاع أصبحت قوة استراتيجية، ومعرض آيدف 2025 هو الواجهة التي تبرز قدراتنا الهندسية الوطنية وثقتنا التكنولوجية”.