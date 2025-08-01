في المقابل، قال مصدر سياسي إسرائيلي، إنّ تل أبيب قدّمت "وثيقة جديدة للوسطاء في محاولة لتحريك مفاوضات صفقة الأسرى المحتملة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة"، الذي يشهد حرب إبادة مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت حماس في بيان: "تؤكد الحركة جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجدداً حال وصول المساعدات إلى مستحقيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة".

وشددت على أن "استمرار المفاوضات في ظل التجويع في قطاع غزة يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيما بعدما انسحب الاحتلال الصهيوني المجرم من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرر، في الوقت الذي كنا فيه على وشك التوصّل إلى اتفاق".

ودعت حماس، المجتمع الدولي "وجميع الجهات ذات الصلة إلى التحرك الفوري لوقف هذه المجزرة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزة، وإيصال المواد الغذائية فوراً إلى شعبنا في جميع مناطق القطاع دون قيد أو شرط، وضمان حمايتها".

ونقلت قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن تل أبيب "قدمت وثيقة جديدة للوسطاء في محاولة لتحريك مفاوضات صفقة الأسرى، رغم موقف حماس الرافض للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام التجويع مستمراً في غزة".

وذكرت "كان" أن إسرائيل وجّهت تهديداً إلى حماس عبر الوسطاء، مفاده أنه "في حال لم ترد على مقترح الصفقة الإسرائيلي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ستضم إسرائيل الحزام الأمني الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة".

ولم تذكر القناة مزيداً من التفاصيل بخصوص ما وصفته بـ"الوثيقة الجديدة"، كما لم تصدر أي إفادة فورية من الوسطاء حول تسلمهم وثائق جديدة من إسرائيل.