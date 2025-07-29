وقال ستارمر في مؤتمر صحفي إن "الشعب الفلسطيني عاش معاناة فظيعة. الآن في غزة بسبب الفشل الكارثي للمساعدات، نرى رضعاً يتضورون جوعاً وأطفالاً لا يستطيعون النهوض، صور ستلازمنا ما حيينا. يجب أن تنتهي المعاناة".

وأشار ستارمر إلى أن حكومته ستدرس التطورات وتتخذ القرار النهائي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن ستارمر أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، قبل إعلان عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول.

كما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول، إذا لم تُنهِ إسرائيل حربها على غزة وتلتزم بالسلام.

وأضاف -في كلمة خلال مؤتمر حل الدولتين- أن المجتمع الدولي مصدوم لرؤية إطلاق النار على أطفال غزة في أثناء بحثهم عن الغذاء، وأن "سوء التغذية المنتشر في غزة والمجاعة يقضّان مضجع المجتمع الدولي".

وفي أول تعليق إسرائيلي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على موقع إكس، الثلاثاء، إن خطط بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول تمثل "مكافأة لحماس" ومن شأنها أن تضر بالجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

في سياق متصل، أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

وأصدر أبيلا هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وبعد أيام من إعلان فرنسا خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال أبيلا في منشور على فيسبوك: "موقفنا يعبر عن التزامنا بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".