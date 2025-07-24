الحرب على غزة
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بعد إبحارها لكسر حصار غزة.. أسطول الحرية يعلن انقطاع الاتصال بسفينة "حنظلة"
أعلن تحالف أسطول الحرية، مساء أمس الخميس، انقطاع الاتصال بسفينة "حنظلة" التي أبحرت من شواطئ إيطاليا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
بعد إبحارها لكسر حصار غزة.. أسطول الحرية يعلن انقطاع الاتصال بسفينة "حنظلة"
سفينة حنظلة خلال توجهها إلى قطاع غزة / AA
منذ 20 ساعات

وأفاد التحالف، في بيان عبر حسابه على تليغرام، بأن جميع الاتصالات انقطعت مع الفريق على متن سفينة "حنظلة".

وأضاف: "يوجد العديد من الطائرات المسيّرة بالقرب من السفينة. هذا يعني أنه ربما جرى اعتراضها أو مهاجمتها".

ودعا التحالف، متابعيه إلى توجيه رسالة إلى ممثلي حكوماتهم ووسائل الإعلام المحلية، للضغط على إسرائيل للسماح لـ"حنظلة" بالمغادرة وضمان وصولها الآمن إلى غزة.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، أبحرت "حنظلة" من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر ذاته، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجدداً في 20 يوليو/تموز باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطاً.

جدير بالذكر أن سفينة "الضمير" لكسر الحصار عن غزة، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية في 2 مايو/أيار الماضي، في أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة "مادلين" ضمن "أسطول الحرية" من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصَر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطاً دولياً كانوا على متنها، ولاحقاً رحلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT ARABI
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